Секреты приятного свидания с дикими дельфинами: 3 правила от ученых Крыма

Дельфины нуждаются в бережном отношении. Фото: Карадагский заповедник/VK

Все знают, что увидеть дельфина – это к удаче. У берегов Крымского полуострова можно полюбоваться белобочками, афалинами и азовками. Но как сделать, чтобы свидание стало взаимно приятным, а самое главное не принесло вреда млекопитающим?!

Правила поведения при встрече с дельфинами на морской прогулке, подготовленные младшим научным сотрудником Карадагского заповедника Ириной Логоминовой, гласят:

1.) Не приближайтесь к дельфинам ближе, чем на 50-70 метров. Если хотите понаблюдать за млекопитающими, то выключите мотор и остановитесь. Перед тем как продолжить движение убедитесь, что вблизи нет китообразных

2.) Если дельфины находятся с двух сторон от вашего судна, сбавьте обороты - пусть китообразные обгонят вас. Когда они отойдут на в 50-70 метров, то следует чуть поменять направление, чтобы не создавать видимость преследования. Особое внимание детенышам: новорожденные дельфины не умеют быстро маневрировать, даже легком столкновении они обречены на смерть.

3.) Если дельфины сами подошли к носовой волне судна, то не увеличивайте скорость и не меняйте направление. Любой стресс чреват для китообразных негативными последствиями

Внимание!

Если вы заметили выбросившегося дельфина на мелководье, то актуальны правила от центра «Безмятежного море»:

1.) Не выталкивайте бедолагу обратно в море

2.) Позвоните в Центр спасения морских млекопитающих: +7 (978) 032-68-52

3.) До приезда специалистов держите дельфина на плаву, чтобы дыхало находилось над водой, не паникуйте и не трогайте без необходимости несчастного руками.

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