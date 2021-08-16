В Ялте на аукционе собрали почти 12 миллионов рублей для пострадавших крымчан

В Ялте в День города состоялся благотворительный аукцион. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

В Ялте в День города состоялся благотворительный аукцион, участникам которого удалось собрать внушительную сумму – 12 миллионов рублей, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Средства планируют потратить на помощь пострадавшим в результате ЧС крымчанам. По ее словам, в Ялте не забыты «сильные славные традиции», одна из которых – «протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается».

- Совсем недавно, весной, на таком же аукционе были собраны средства на новую крышу многоквартирного жилого дома, пострадавшего от пожара, на улице Манагарова. Но такой дом не один! Плюс есть ялтинцы, которые попали в сложную жизненную ситуацию после июньского потопа, – сообщила Павленко.

На мероприятии удалось собрать внушительную сумму, которую потратят на помощь пострадавшим жителям Крыма. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

Он напомнила, что пострадавшим жителям Крыма помогают федеральные, республиканские, муниципальные силы, также трудятся волонтеры. Градоначальница выразила благодарность каждому участнику мероприятия, отметив, что «все картины о виновнице торжества – о любимой Ялте». Часть работ были написаны художниками специально для аукциона.

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