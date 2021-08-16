В результате хлопка газа в многоквартирном доме Симферополя эвакуировали 32 человека

Угрозы жизни и здоровью для жильцов дома не обнаружено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС пот РК

В Симферополе на улице Тургенева произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме №17, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека.

- В 5.35 поступил сигнал о том, что в пятиэтажном доме на первом этаже произошел хлопок бытового газа. Было установлено, что последующего горения не последовало, разрушения несущей конструкции нет, – говорится в сообщении.

Двое пострадали, их передали медикам для последующей госпитализации. Специалисты провели полное обследование дома, чтобы оценить уровень безопасности. Уточняется, что угрозы жизни или здоровью жильцов нет.

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