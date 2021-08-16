В Евпатории парень припарковал машину на трамвайных путях и развязал драку

Нарушитель, припарковавший машину на трамвайных путях, признал свою вину Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали в Евпатории молодого человека, которые припарковал свой автотранспорт прямо на трамвайных путях, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. На записи, которую опубликовали очевидцы, видно, что нарушитель подрался с пассажирам трамвая, на пути которого поставил машину.

- По результатам проверки установлено, что между водителем автомобиля и водителем и пассажирами трамвая возникла словесная перепалка из-за допущенного водителем авто нарушения правил дорожного движения. Сотрудники полиции установили правонарушителя и составили в отношении него административный протокол, – говорится в сообщении.

Полиция пресекла конфликт на месте, в результате инцидента никто не пострадал. Нарушителем оказался 23-летний местный житель. По словам задержанного, свой транспорт в неположенном месте он припарковал осознанно, поскольку иных мест не нашел. Свои действия он объяснил тем, что ему нужно было забрать испытывающего трудности с передвижением брата. Нарушитель признал свою вину, его ждет наказание в соответствии с законодательством.

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