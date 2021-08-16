Житель Бахчисарая осужден за призывы к экстремизму в соцсетях

Суд приговорил нарушителя к 2 годам лишения свободы за призывы к экстремизму Фото: Архив "КП"

Жителю Бахчисарайского района Крыма суд вынес приговор за призывы к экстремизму по отношению к органам власти Российской Федерации и русскоязычному населению Крымского полуострова, передает Крым24. Нарушителю назначено наказание в виде условного срока.

- Приговором Бахчисарайского районного суда РК фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, – цитирует СМИ пресс-службу регионального УФСБ.

Уточняется, что нарушитель – 55-летний житель села Куйбышево Бахчисарайского района. Осужденный неоднократно распространял в соцсетях материалы и комментарии экстремистского характера в отношении органов государственной власти РФ и представителей русскоязычного населения Крыма.

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