Керчане передвигаются по городу на досках для серфа

Фото: скриншот из видео "Злой крымчанин"/"Вконтакте"

В Керчи продолжают эвакуировать людей из подтопленных участков. Напомним, что из-за сильных ливней часть города превратилась в реку.

Местные жители ищут необычные выходы из сложившейся ситуации. Чтобы не добираться по городу вплавь, они используют доски для серфа.

- Обстановка в Керчи тревожная, но без паники. Все службы работают в аварийном режиме. Представители Минобороны, Росгвардии продолжают заниматься изменением ситуации к лучшему. Где необходимо, эвакуируем людей. Пока мы не говорим об оценке ущерба, этим будем заниматься, когда вода спадет. Я призываю керчан не паниковать, не волноваться, - обратился к жителям города и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

По его словам, на текущий момент спасатели получили 64 заявки по подтоплениям в городе.

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