Улицы Керчи сильно затоплены, поэтому междугородные автобусы не заезжают в город. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Междугородные автобусы не заезжают в Керчь из-за затопленных улиц, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков. Посадка и высадка пассажиров осуществляется на территории автозаправочного комплекса на трассе «Таврида» недалеко от муниципального образования.

- Есть договоренность с Минтрансом о том, что у нас сегодня все маршруты, которые идут между городами, разворачиваются на заправке на въезде в город. А с автовокзала мы туда доставляем граждан своим транспортом высокопроходимым, как правило, это транспорт Росгвардии или военных, – сообщил градоначальник.

Учитывая непростую обстановку в городе, все службы трудятся в усиленном режиме. Сейчас в Керчи зарегистрировано 64 заявки от местных жителей о подтоплении домовладений.

По данным администрации Керчи, к 13.00 в городе подтоплено 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов МКД, 6 частных домовладений, 11 городских улиц, 5 социально значимых объектов, среди которых: стадион, детский сад, центральный рынок, оптовый рынок и городская больница. Сотрудники МЧС откачали почти 5,5 тысяч кубометров воды с 49 объектов. В городе на пути разлива дождевых потоков возводят временные преграды и дамбы. Уже очищено 6 километров русел, ливневых стоков и дренажных систем. К устранению последствий непогоды привлечено 911 человек, которые используют 289 единиц спецтехники и 19 плавсредств.

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