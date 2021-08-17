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Общество17 августа 2021 9:28

Где в Симферополе и Алуште не будет воды 17 августа

Проводятся технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Архив "КП"

В Симферополе, Симферопольском районе и Алуште 17 августа на некоторых улицах нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе краны будут оставаться сухими до 12.00 в микрорайоне «Битак» и на улице М.Залки.

В Симферопольском районе ограничено водоснабжение до 10.00 в пгт Молодежное.

В Алуште до 17.00 воды не будет на улице Партизанской, улице Симферопольской и улице Садовой.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

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