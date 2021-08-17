Торговые павильоны на площади имени Куйбышева в Симферополе должны снести через неделю

Работы на площади имени Куйбышева в крымской столице начались в середине апреля 2021 года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя готовы приступить к сносу оставшихся незаконных торговых павильонов на площади имени Куйбышева, сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных. Новый сквер должны завершить до 1 октября.

- По судебному решению собственника обязали строение снести, но кроме того, предоставили возможность сноса этого строения и муниципалитету. В настоящее время уже разработана проектно-сметная документация, как требует Градостроительный кодекс, на снос этого здания, – сообщил Черных.

На сайте РФ размещено извещение о том, какое строение подлежит сносу. Информация будет в общем доступе семь дней.

- В любом случае, решение о начале сноса уже принято и через неделю будет реализовываться, – добавил замглавы администрации Симферополя.

По информации местных властей, собственник сейчас освобождает строение от находящегося там имущества. Строительные работы на объекте ведутся в графике. Завершить рабочим укладку плитки мешает как раз незаконное строение.

- На площади уже идут работы по облицовке парапета, начался монтаж оборудования и чаш фонтана. Оборудование уже завезено, заехала команда специалистов. Беспокойства в отношении сроков у нас по этому объекту нет, – уточнил Черных.

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