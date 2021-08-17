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Происшествия17 августа 2021 13:26

В Крыму задержали пятерых возможных участников «Хизб ут-Тахрир»*

Они находились на территории Севастополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов
Елизавета КВАЧКОВА
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На территории Республики Крым задержали возможных участников террористической организации

На территории Республики Крым задержали возможных участников террористической организации

Фото: Архив "КП"

Пятерых жителей Крыма и Севастополя задержали по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Одного из граждан задержали на территории Севастополя, еще двоих Симферопольском и Бахчисарайском районах.

- Прошли обыски, они задержаны по подозрению в участии в деятельности террористической организации, – цитирует СМИ источника сообщения.

Их действия попадают под статью 205.5 УК России – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

*«Хизб ут-Тахрир» – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

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