В Крыму задержали пятерых возможных участников «Хизб ут-Тахрир»*

На территории Республики Крым задержали возможных участников террористической организации Фото: Архив "КП"

Пятерых жителей Крыма и Севастополя задержали по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Одного из граждан задержали на территории Севастополя, еще двоих Симферопольском и Бахчисарайском районах.

- Прошли обыски, они задержаны по подозрению в участии в деятельности террористической организации, – цитирует СМИ источника сообщения.

Их действия попадают под статью 205.5 УК России – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

*«Хизб ут-Тахрир» – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

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