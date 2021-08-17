В Крыму 24 августа состоится Традиционный Летний кубок КВН

Прошлогодние игры КВН на территории Крыма прошли с участием 10 команд. Фото: пресс-служба Mriya Resort & SPA

Традиционный Летний кубок КВН состоится 24 августа в Крыму. Как и в прошлом году, площадкой мероприятия станет курортный комплекс Mriya Resort & SPA.

Участие в играх примут: чемпионы Высшей Лиги 2020 года, легендарная и любимая всеми команда «Русская дорога» (город Армавир) и первый чемпион Высшей лиги из Республики Татарстан - Сборная «Татнефти» (город Альметьевск).

По традиции, для участия в Кубке чемпионы пригласили друзей из других команд КВН: «ИП Бондарев» (город Надым, ЯНАО) и «Сборная Снежногорска» (город Мурманск).

Более подробно ознакомиться с информаций о предстоящем мероприятии и забронировать номера можно на сайте.

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