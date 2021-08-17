В Симферополе чуть не сгорело здание автосервиса

ЧП случилось на улице Беспалова на одном из СТО Фото: Архив "КП"

На автосервисе недалеко от центра Симферополя произошел пожар. Огонь охватил рабочие боксы и как минимум одну машину, сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось на улице Беспалова на одном из СТО. Причины возгорания пока неизвестны.

- На Беспалова сгорело сто, причина не известна, я опоздал на 30 секунд, в итоге уже горела Ауди Q7, не успел понять, из-за чего началось возгорание. А я просто ждал своей очереди на ремонт машины, - рассказывает в соцсетях один из очевидцев.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального МЧС, само возгорание произошло еще 16 августа. На место оперативно выехали спасатели и потушили огонь. Обошлось без жертв.

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