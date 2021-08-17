Знаменитый «форелевый» пруд князя Юсупова в Крыму превратился в болото

Пруд был создан в горах для разведения форели. Фото: ForPost

Искусственно созданный водоем в Бахчисарайском районе Крыма, известный как «форелевый» пруд князя Юсупова, перестал наполняться водой. В этом году озеро, которое ранее имело бирюзовое водное зеркало, стало походить на зловонное болото.

- Скорее всего, это произошло из-за паводков: мощный поток воды проложил себе новое подземное русло или вода ушла в более нижние горизонты, – цитирует ForPost горного гида и крымоведа Антона Попова.

Несмотря на то, что вода из источника Врис, вытекающего из пещеры Сары-Коба, не доходит до водоема, она вновь появляется на поверхности ниже по ущелью, наполняя русло речки Сары-Узень.

Однако директор Центра лабораторного анализа и технических измерений РК Дмитрий Чичиков заявил, что гидрогеологическая ситуация на местности не изменилась.

- Никаких превышений или понижений подземных вод мы не наблюдаем. Также не изменилось качество воды, – приводит слова издание слова Чичикова.

Изначально искусственный водоем был создан для разведения деликатесной форели по приказу владельца имения в нынешнем селе Соколином – князя Феликса Юсупова. Он вошел в историю как один из организаторов убийства Григория Распутина.

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