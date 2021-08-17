Депутат назвал главные болевые точки жителей Крыма

Алексей Черняк четырежды избирался в крымский парламент Фото: Архив "КП"

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк за два года провел около 100 приемов граждан и больше 300 встреч с людьми и коллективами. Депутат выслушал больше 20 тысяч человек.

- Самое главное, что удалось понять - это то, что крымчане хотят увидеть конкретные дела и перемены рядом со своими домами. Крымский мост, трасса федерального значения «Таврида», новый аэропорт - глобальные инфраструктурные объекты, уже изменившие жизнь крымчан. Теперь люди надеются на улучшение качества жизни рядом с собой, на своей улице и в своем дворе, - отметил депутат.

По словам Черняка, чаще всего люди поднимают вопросы водоснабжения и водоотведения, канализации, ремонта дорог и сельских клубов, газификации, вывоза мусора. Кроме того, их интересует установка детских и спортивных площадок, обеспечение безопасности дорожного движения.

Напомним, что Алексей Черняк четырежды избирался в крымский парламент. Он с 2019 года является депутатом Госсовета РК второго созыва. Алексей Черняк был избран по Джанкойскому городскому избирательному мажоритарному округу №3.

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