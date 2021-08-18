Где в Симферополе и пригороде не будет света 18 августа

Света по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Некоторые улицы Симферополя и Симферопольского района 18 августа до 17.00 остались без света, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Так, в крымской столице обесточены до вечера сегодня будут улицы Днепровская, 30-82 (четные), 29-85 (нечетные).

В Симферопольском районе света не будет до 17.00 по таким адресам: село Фонтаны: улица Чкалова, улица Тепличная, пгт. Николаевка: улица Советская, улица Ленина, улица Морская, улица Севастопольская, улица Молодежная, улица Трудовая, переулок Курортный, село Донское: улица 60 Лет СССР, улица Виноградная.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ и техническим переоборудованием.

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