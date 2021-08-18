Адвокат из Крыма подал заявку на саммит в Киеве, чтобы «испортить русофобский шабаш»

Адвокат из Крыма подал на официальном сайте «Крымской платформы» заявку на участие как спикер Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Руководитель рабочий группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов подал заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа», которую организуют власти Украины.

Как пишет ForPost, недавно стало известно, что официальный Киев намерен провести мероприятие 23 августа на территории вертолетной площадки бывшего президента Виктора Януковича, рядом с его резиденцией «Межигорье». Александр Молохов выразил желание участвовать в качестве спикера как руководитель учрежденной в 2020 году в Брюсселе Международной ассоциации «Таврида».

- С нетерпением жду теперь ответа. Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню, – цитирует СМИ юриста.

Он намерен поделиться с участниками «платформы» тем, как жители Крыма «благодарны» украинским властям за все организованные блокады полуострова.

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