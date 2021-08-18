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Происшествия18 августа 2021 12:02

В Крыму водитель легковушки врезался в стоящий на дороге КамАЗ

Пострадавший с травмами доставлен в больницу
Елизавета КВАЧКОВА
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Легковой автомобиль серьезно пострадал в результате ДТП. Фото: пресс-служб УМВД России по Севастополю

Легковой автомобиль серьезно пострадал в результате ДТП. Фото: пресс-служб УМВД России по Севастополю

В Крыму на автодороге «Севастополь –Инкерман» произошла авария, в результате которой пострадал водитель легкового автомобиля.

- Мужчина 1992 года рождения не справился с управлением и врезался в стоящий КамАЗ, – цитирует Крым24 заместителя начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Марию Нажу.

Водителю легковушки потребовалась медпомощь, его доставили с травмами в больницу. Сотрудники МВД продолжают изучать детали произошедшего.

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