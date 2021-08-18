В Крыму осенью ждут эпидемии ОРВИ

Осенью будет необычайный всплеск ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенью в Крыму ждут всплеска заболеваемости ОРВИ. Нехарактерное превышение эпидемических порогов от 30 до 60% наблюдается в регионе еще с июля.

- Подъем заболеваемости сезонными инфекциям с превышением эпидемических порогов будет значительным, - считает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В настоящее время эпидпорог превышен в Крыму в целом на 20%, в Симферополе - на 90%.

Рост заболеваемости ОРВИ фиксируется в Феодосии, Джанкойском, Кировском, Ленинском, Раздольненском и Первомайском районах.

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