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Общество18 августа 2021 12:43

В Крыму осенью ждут эпидемии ОРВИ

В Симферополе эпидпорог уже превышен на 90%
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Осенью будет необычайный всплеск ОРВИ

Осенью будет необычайный всплеск ОРВИ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенью в Крыму ждут всплеска заболеваемости ОРВИ. Нехарактерное превышение эпидемических порогов от 30 до 60% наблюдается в регионе еще с июля.

- Подъем заболеваемости сезонными инфекциям с превышением эпидемических порогов будет значительным, - считает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В настоящее время эпидпорог превышен в Крыму в целом на 20%, в Симферополе - на 90%.

Рост заболеваемости ОРВИ фиксируется в Феодосии, Джанкойском, Кировском, Ленинском, Раздольненском и Первомайском районах.

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