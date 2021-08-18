Массандровский пляж в Ялте оштрафуют за вечеринку в кубинском стиле

Массандровский пляж не согласовал вечеринку Фото: Анна КИРИЕНКО

Роспотребнадзор начал эпидрасследование по факту проведения вечеринки «Havana Beach» на Массандровском пляже в Ялте. Организаторов ждет штраф от 50 до 100тысяч рублей.

- Не было согласования на проведение массового мероприятия на Массандровском пляже под названием «Havana Beach», - главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Мы начинаем эпидемическое расследование и привлечение виновных лиц к ответственности.

Вечеринка «Havana Beach» проходила на главной прибрежной сценической площадке Ялты 14 августа на открытом воздухе с выступлением музыкантов и демонстрацией кинофильмов о Кубе и Гаване.

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