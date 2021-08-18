В августе в Крыму прививку от коронавируса сделали около 40 тысяч человек

Крым получил больше полумиллиона доз вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала августа в Крыму прививку от коронавируса сделали около 40 тысяч человек. Темпы вакцинации замедлились, а в некоторых регионах снизились.

- С началом учебного года количество безусловных контактов вырастет что неизбежно приведет к росту заболеваемости, - подчеркнул министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Любое прерванное звено путей передачи инфекции будет для нас достижением.

В республику поступило 507 тысяч 242 дозы вакцины. Прививку сделали 454 тысяч 37 человек, в том числе 397 тысяч 438 сделал оба компонента. В запасе на прививочных пунктах остается 53 тысячи 205 доз.

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