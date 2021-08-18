Осетровая ферма в Крыму сможет развивать агротуризм в следующем году

Подобным предприятиям на постоянной основе оказывается финансовая помощь от государства. Фото: Алла Горева

За прошлый год в Крыму удалось вырастить 132 тонны осетровой и 12 тонн форелевой продукции, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин во время рабочего визита на осетровую ферму Джанкойского района. По планам, до конца 2021 года предприятие реализует около 100 тон осетровой рыбы.

Уже в следующем году ферма сможет претендовать на поддержку со стороны властей для дальнейшего развития «агропромышленного туризма».

- В 2020 году была оказана государственная поддержка субъектам рыбохозяйственного комплекса с финансированием из бюджета Республики Крым на общую сумму 32,56 миллиона рублей. Этим направлением господдержки воспользовались 8 рыбоводных хозяйств республики, в числе которых предприятия, которые занимаются производством осетровых и форели, – отметил вице-премьер.

Ранее предприятие уже получало материальную помощь: из бюджета Крыма Министерством сельского хозяйства РК предоставлялись субсидии на возмещение части понесенных затрат в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей рыбного хозяйства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

- Благодаря господдержке было просубсидировано создание 22 бассейнов и оборудования к ним, а также приобретение рыбопосадочного материала, кормов, потребленной электроэнергии, – сообщил совладелец осетровой фермы Вардан Гукасян.

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