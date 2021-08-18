В Евпатории дикая лиса укусила туриста за шоколадку

Животное могло болеть бешенством Фото: Архив "КП"

В Евпатории дикая лиса укусила туриста, который пытался угостить ее шоколадкой, сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

Отдыхающий увидел маленького зверька недалеко от заброшенного здания на улице Киевской. Тогда мужчине показалось, что лучшим гостинцем для плутовки станет кусочек шоколадки, но за такое угощение лиса только обидчиво укусила его за палец.

Специалисты госкомитета отмечают, что вполне вероятно, что животное болело бешенством, поэтому пострадавшему назначили целый курс антирабических прививок от болезни.

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