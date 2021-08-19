В крымских школах не станут отсрочивать начало учебного года из-за COVID-19

Школы в Крыму начнут работать с 1 сентября Фото: Архив "КП"

Как известно, в Севастополе городские школы могут начать работу позже ввиду быстрого распространения коронавирусной инфекции. Однако на территории Крыма такой вариант развития событий не рассматривается.

- Мы работаем с 1 сентября в очном формате согласно плану и графику, – цитирует ForPost министра образования РК Валентину Лаврик.

По ее словам, во всех учебных заведения Крыма сейчас идет активная подготовка к началу нового учебного года, в частности, активно закупаются средства защиты от ковида. Параллельно обсуждается вопрос, стоит ли ограничить доступ в школы, колледжи и вузы для родителей учащихся.

Ранее крымские власти сообщали, что Роспотребнадзор советует отсрочить открытие учебных заведений на территории республики в этом году. Окончательное решение будет принято уже на этой неделе. Несмотря на то, что на территории Крыма количество инфицированных COVID-19 постепенно начинает снижаться, в Севастополе оно не перестает расти.

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