Под Симферополем в результате ДТП пострадал водитель опрокинувшегося пикапа

В результате столкновения пикап перевернулся, водителю потребовалась помощь медиков. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Под Симферополем при столкновении грузовика и пикапа на автодороге Симферополь-Бахчисарай пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Уточняется, что ДТП произошло накануне вечером недалеко от села Чистенькое.

- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «КамАЗ» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал водитель легкового авто, – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, удар был настолько сильный, что пикап перевернулся. До приезда «скорой» первую помощь пострадавшему водителю легковушки оказали другие автомобилисты. Сейчас сотрудники полиции устанавливают остальные детали произошедшего.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50