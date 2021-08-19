С крымских полей в этом году собрали 1,5 миллиона тонн зерна

В этом году урожай зерна в Крыму значительно превысил прошлогодние показатели Фото: Архив "КП"

В 2021 году урожай зерновых в Крыму в 1,5 раза превысил прошлогодние объемы, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Тем не менее, в пресс-службе министерства сообщили, что нынешний урожай зерновых только на 48% больше, чем в 2020 году.

Больше всего зерна удалось собрать в Раздольненском, Красноперекопском, Симферопольском, Черноморском и Джанкойском районах. Намолотили зерна больше всего в Красногвардейском, Джанкойском и Сакском районах.

Напомним, что на время непогоды, которая бушевала в Крыму этим летом, местные аграрии были вынуждены временно приостановить уборочную компанию по всей территории полуострова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50