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Экономика19 августа 2021 15:27

С крымских полей в этом году собрали 1,5 миллиона тонн зерна

Возросшая урожайность была зафиксирована в 5 районах полуострова
Елизавета КВАЧКОВА
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В этом году урожай зерна в Крыму значительно превысил прошлогодние показатели

В этом году урожай зерна в Крыму значительно превысил прошлогодние показатели

Фото: Архив "КП"

В 2021 году урожай зерновых в Крыму в 1,5 раза превысил прошлогодние объемы, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Тем не менее, в пресс-службе министерства сообщили, что нынешний урожай зерновых только на 48% больше, чем в 2020 году.

Больше всего зерна удалось собрать в Раздольненском, Красноперекопском, Симферопольском, Черноморском и Джанкойском районах. Намолотили зерна больше всего в Красногвардейском, Джанкойском и Сакском районах.

Напомним, что на время непогоды, которая бушевала в Крыму этим летом, местные аграрии были вынуждены временно приостановить уборочную компанию по всей территории полуострова.

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