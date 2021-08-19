Завершить ремонт дороги к крымской косе Беляус планируют до конца года

Ремонт крымской автодороги, ведущей к косе Беляус, планируют завершить раньше установленного срока. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Дорогу, ведущую к косе Беляус с северо-запада Крыма, планируют отремонтировать до конца текущего года.

Как пишет Крымская газета, ремонтные работы на объекте будет выполнять компания «ВАД». Привести в надлежащее состояние предстоит участок протяженностью 23 километра. Контракт с подрядной организаций заключен на 561,8 миллиона рублей.

В запланированные работы входит демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, укладка двух новых слоев покрытия и, где необходимо, восстановление основания дорожного полотна. Также рабочие восстановят тротуары на границах населенных пунктов, сделают новые бордюры и нанесут разметку.

Уточняется, что контракт предусматривает завершение ремонта только в июле 2022 года. Однако компания планирует закончить работы раньше установленного срока.

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