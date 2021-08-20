В Севастополе полицейские похитили квартиру у 84-летнего пенсионера

Мошенники обманом похищали чужую недвижимость, пользуясь проблемами со здоровьем у потерпевших Фото: Архив "КП"

Полицейские из Севастополя нечестным путем завладели квартирой пожилого человека, переоформив недвижимость на свою сообщницу. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

В сентябре 2020 года злоумышленники обманули 84-летнего пенсионера, который из-за проблем со слухом не мог в полной мере оценить происходящее. Мошенники переоформили квартиру потерпевшего на тетю одного из полицейских. Ущерб оценен в 5 миллионов рублей.

Оказалось, что схему хищения чужой недвижимости злоумышленники применяли неоднократно. От их действий пострадали еще двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающие психическими заболеваниями. Нарушители задержаны, против них возбуждены уголовные дела.

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