Депутат Госдумы поздравил виноградарей с профессиональным праздником

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Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев поздравил виноградарей с профессиональным праздником, а также благодарности ветеранам отрасли.

- Как один из авторов закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» могу сказать, что предусмотренные им меры государственной поддержки уже дают результат, который выражается в закладке новых виноградников и увеличении объемов выпускаемой винодельческой продукции из отечественного сырья, - заявил Бахарев.

По его словам, два года назад крымские виноградари были вынуждены сбывать товар за бесценок, а сейчас за ним выстраивается очередь.

Так, предприятие «Новый Крым» в селе Золотое Поле уже получило бюджетных субсидий более, чем на семьдесят миллионов рублей. На эти средства были куплены саженцы, заложены новые виноградники, установлена шпалера и автоматическая система капельного орошения. Весь урожай этого года, уборка которого начнется в сентябре, уже продан.

Винзавод «Старокрымский» тоже увеличил объем выпускаемой продукции. По сравнению с прошлым годом выпуск увеличен на два миллиона бутылок.

- Радуюсь успехам крымских виноградарей и виноделов, готов вместе с ними и дальше работать над изменением федерального законодательства, чтобы обеспечить развитие важной для Крыма и всей страны отрасли, - заключил Бахарев.

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