Роспотребнадзор: В Крыму продолжается пик активности клещей

В Крыму увеличилось количество зараженных клещей, которых сняли с людей Фото: Архив "КП"

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили о высокой активизации клещей на территории Крымского полуострова. Как сообщили в пресс-службе местного межрегионального управления, с начала этого года 15 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

- Обращаем внимание населения, что в Крыму продолжается пик активности клещей. В данный период времени отмечается высокая их активизация, – говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам лабораторных исследования в этом году увеличилось количество инфицированных клещей, которых сняли с людей.

- По состоянию на 19 августа 2021 года результаты исследования клещей на вирусофорность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 17% случаев (в 2020 году – 12%), гранулоцитарным анаплазмозом – 7,6% (2020 год – 1,7%), моноцитарным эрлихиозом – 4,2% (2020 год – 0,5%)», – сообщили в крымском управлении Роспотребнадзора.

На территории Крыма от клещевого вирусного энцефалита в этом году сделали прививки 1101 местных жителей. Среди них лесники, студенты, проходящие практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Еще 53 человека прошли серопрофилактику.

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