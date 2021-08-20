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Происшествия20 августа 2021 15:31

Сбитая на переходе крымчанка добилась компенсации в размере 100 тысяч рублей

Пострадавшая находилась на лечении около полугода
Елизавета КВАЧКОВА
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Женщина, сбитая на пешеходном переходе, почти полгода находилась на больничном

Женщина, сбитая на пешеходном переходе, почти полгода находилась на больничном

Фото: Архив "КП"

Симферопольский суд обязал виновника ДТП выплатить компенсацию крымчанке, которая попала под колеса автомобиля. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, женщина получила немало травм, восстанавливаться ей пришлось более 5 месяцев.

- В октябре 2020 года водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь из Симферополя в направлении поселка Укромное, не уступил дорогу пешеходу, в результате чего произошел наезд автомобиля на заявительницу, – говорится в сообщении.

Пострадавшая обратилась в суд, через который добилась выплаты компенсации за нанесенный ей ущерб в размере 100 тысяч рублей.

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