Георгий Мурадов: «Крымская платформа» – это антироссийская провокация

Вице-премьер Георгий Мурадов убежден, что «Крымская платформа» – не инициатива, а провокация

«Крымская платформа» – спланированная акция, направленная на обострение обстановки и доведение до конфликтности ситуации в Черноморском регионе. Об этом вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил в рамках круглого стола, который прошел в Симферополе на площадке регионального Штаба общественной поддержки «Единой России» и был приурочен к 30-летию ГКЧП, пишет КИА.

Политик убежден, что концепция платформы направлена на подрыв возможности России развиваться. Лидеры стран Запада видят, что санкции не очень действенны, поэтому пытаются создать военно-политические проблемы для России, втягивая ее в гонку вооружений, что тоже подрывает экономику. По словам вице-премьера, к созданию платформы привлечены, прежде всего, страны НАТО, а заказчиком выступила американская организация USAID.

- Сейчас в регионе Черного моря предстоит очень важная международная работа для того чтобы убедить страны, которые более-менее сохраняют логику международного поведения, не участвовать в антироссийских провокациях, потому что никому из этих стран не будет добра, если Россия станет негативно относиться к этим государствам, – приводит СМИ слова Мурадова.

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