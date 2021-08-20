На военном полигоне «Опук» появился полевой православный храм

У военных на полигоне "Опук" появился свой храм. Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

На военном полигоне «Опук», где будут проходить переподготовку резервисты, установили полевой православный храм. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

- Окормлять военнослужащих в полевых условиях будет помощник командира по работе с верующими военнослужащими протоиерей Сергий Поливцев,- сообщили в епархии.

Полевой храм представляет из себя шатер из брезента, над которым возвышается православный крест.

Военный полигон «Опук» расположен в восточной части Крыма, на Керченском полуострове.

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