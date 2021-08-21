В каких городах Крыма из-за аварий не будет воды в субботу

В некоторых районах крымской столице до пяти вечера будет перекрыто холодное водоснабжение Фото: Анна КИРИЕНКО

Из-за аварий и ремонтных работ в некоторых городах и населенных пунктах Крыма будет ограничена подача воды. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», село Изобильное, что под Алуштой, временно перейдет на почасовые графики.

- В связи с выводом из эксплуатации по мутности источника Узень Баш, подача воды в селе Изобильном будет осуществляться ежедневно по графику: с 6 до 11 часов и с 17 до 23 часов, - отметили в пресс-службе.

Также в крымской столице до пяти вечера будет перекрыто холодное водоснабжение на улицах Долетова, Скифской, Винницкой, Бархотовой, Дарвина, Цветочной, на прилегающих улицах и переулках, а также в доме №83 по улице Кечкеметской.

В Евпатории воды не будет в селе Заозерном по улице Садовой в домах №№ 1,5; Зеленой и Гайдара.

В селе Дачном городского округа Судак подачу водоснабжения ограничат в домах по улицам Садовой и Лесной. В Красноперекопском районе - в селе Сенокосное. В Керчи в домах по улицам Цибизова, Кавказкой, Маяка и в переулке Рабочем также не будет воды.

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