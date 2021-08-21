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Общество21 августа 2021 17:13

Киевские власти закрыли пункт пропуска «Перекоп» на границе с Крымом

Его могут открыть не раньше 15 сентября
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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«Чонгар» и «Каланчак» работают в штатном режиме

«Чонгар» и «Каланчак» работают в штатном режиме

Фото: Архив "КП"

С 7 июня Киевские власти решили закрыть пункт пропуска «Чаплынка» («Перекоп») на границе с Крымом. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы страны, он не будет работать еще один месяц.

«Перекоп» будет закрыт еще до 15 сентября, а все автомобили пограничники будут направлять в КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Они будут работать в штатном режиме.

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