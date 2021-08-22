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Общество22 августа 2021 15:04

В Крыму собрали уже более 120 тонн винограда

Власти рассчитывают на хороший урожай в текущем года
Степан ОСТИНОВ
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Из 13 тысяч гектаров виноградников в Крыму на 12 тысячах выращивают технические сорта

Из 13 тысяч гектаров виноградников в Крыму на 12 тысячах выращивают технические сорта

В текущем году власти Крыма рассчитывают на богатый урожай винограда, заявил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

С начала уборочной кампании сельхозпроизводители собрали уже более 120 тонн винограда.

- Из 13 тысяч гектаров виноградников в Крыму на 12 тысячах выращивают технические сорта, еще на одной тысяче гектаров - столовые, - пояснил министр.

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