В Крыму собрали уже более 120 тонн винограда

Из 13 тысяч гектаров виноградников в Крыму на 12 тысячах выращивают технические сорта
В текущем году власти Крыма рассчитывают на богатый урожай винограда, заявил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.
С начала уборочной кампании сельхозпроизводители собрали уже более 120 тонн винограда.
- Из 13 тысяч гектаров виноградников в Крыму на 12 тысячах выращивают технические сорта, еще на одной тысяче гектаров - столовые, - пояснил министр.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50