В Крыму собрали уже более 120 тонн винограда

Из 13 тысяч гектаров виноградников в Крыму на 12 тысячах выращивают технические сорта

В текущем году власти Крыма рассчитывают на богатый урожай винограда, заявил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

С начала уборочной кампании сельхозпроизводители собрали уже более 120 тонн винограда.

- Из 13 тысяч гектаров виноградников в Крыму на 12 тысячах выращивают технические сорта, еще на одной тысяче гектаров - столовые, - пояснил министр.

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