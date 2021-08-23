Погода в Крыму на 23 августа: штормовое предупреждение и тепло до +29

Температура воды в Черном море 23…26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Днем северо-западный ветер до 5-10 м/с. Днем тепло 27…29°.

В Ялте, как обещает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +26°, скорость южного ветра до 5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Евпатории днем тепло до 27°, скорость северо-восточного ветра до 5 м/с. Ясно и сухо.

В Феодосии столбик термометра покажет 21…26°, скорость северного ветра 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи днем 23… 25°. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 23…26°.

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