Два силача в аэропорту «Симферополь» сдвинули 22-тонный самолет руками

Организаторами акции выступило спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

В аэропорту «Симферополь» в День флага РФ установили рекорд по буксировке 22-тонного самолета силой рук, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Крымский аэропорт традиционно служит площадкой для реализации самых смелых идей. Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

В мероприятии принимали участие крымские атлеты Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов, которым удалось установить новый рекорд России – сдвинуть 22-тонный Ан-26 на 9 метров за 41 секунду.

Подобного рода спортивные мероприятия в крымском аэропорту проводятся впервые. Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Акция была проведена в честь Дня государственного флага Российской Федерации и 85-летия крымской воздушной гавани.

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