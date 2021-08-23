Украинский президент пообещал провести матч по футболу в Симферополе или Донецке

Крым стал частью России после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Фото: Владимир Зеленский/instagram

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал провести футбольный матч между командами участников войны на востоке Украины и волонтеров в Донецке или Симферополе на стадионе «Локомотив». Об этом он сказал на волонтерском и ветеранском форуме «Украина 30. Защитники».

Напомним, что в 2014 году на территории Крымской Республики состоялся референдум, в ходе которого большая часть местных жителей отдала предпочтение России. Однако США и ряд стран Запада не приняли российский статус полуострова, в результате Крым подвергся ряду санкций.

- Верю, что наступит день, когда мы сыграем матч между сборными ветеранов и волонтеров на «Донбасс-Арене» (Донецк) или на «Локомотиве» в Симферополе под сине-желтым флагом. И я точно знаю, кто будет в нем победителем – победителем будет Украина, – сообщил Зеленский.

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