Уволен заместитель главы Симферополя Сергей Черных

Сергей Черных покинул пост заместителя главы администрации крымской столицы 23 августа. Фото: пресс-служба Симферополя

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов отстранил от должности своего заместителя Сергея Черных, отвечавшего за сферы городского хозяйства и жилищной политики, капитального строительства, транспорта и связи. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Черных занял соответствующий пост 15 апреля в этом году.

- В связи с неудовлетворительным исполнением возложенных должностных обязанностей, мной принято решение об увольнении заместителя главы администрации Симферополя Сергея Черных. Временно буду лично курировать данные сферы работы, – сообщил Демидов.

Сергей Черных с марта 2017 по сентябрь 2018 года был руководителем управления земельного контроля департамента по имущественным и земельным отношениям в Севастополе, далее возглавил инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. С сентября прошлого до марта текущего года работал первым заместителем главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону. В течение месяца до назначения заместителем главы администрации, был начальником отдела помощников и советников главы администрации крымской столицы.

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