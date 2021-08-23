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Общество23 августа 2021 15:58

В Симферополе спасатели вынесли из огня двух котят

Мурлыкам оказали первую помощь и передали владельцам
Елизавета КВАЧКОВА
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Спасенных животных привели в чувства и отдали владельцам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Спасенных животных привели в чувства и отдали владельцам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Вчера в Симферополе вспыхнул пожар в одной из квартир жилой многоэтажки. Спасатели МЧС заметили в углу помещения двух котят, один из которых уже находился на последнем издыхании.

- Командир отделения 6 пожарно-спасательной части Максим Кудря вместе со старшим пожарным Иваном Сытником и пожарным сержантом Андреем Буюкляном провели «мурлыке» сердечно-легочную реанимацию с помощью средств индивидуальной защиты, а также подали кислород, – цитирует КИА пресс-службу ГУ МЧС по РК.

После всех манипуляций спасателей, котик задышал. Животных напоили водой, а затем передали владельцам.

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Пожарные в Симферополе спасли от пожара двух котят.
Пожарные в Симферополе спасли от пожара двух котят.
Животные забились в угол пылающей комнаты, но спасатели их заметили и вынесли из огня. Видео: пресс-служба ГУ МЧС по РК.