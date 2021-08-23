Под Симферополем неизвестные умышленно повредили газопровод

Уголовное дело возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества Фото: Архив "КП"

Неизвестные умышленно повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. К такому выводу правоохранители пришли, обнаружив на месте происшествия следы противоправных действий.

- В отделе МВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в Перевальном. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц, – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. На месте эксперты проводят следственные мероприятия. Правоохранители уже приступили к поиску возможных нарушителей.

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