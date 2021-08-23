Хулиганы в Феодосии оставили без сабли памятник генералу Котляревскому

В полиции уже изучают записи с камер видеонаблюдения Фото: Архив "КП"

В ночь с воскресенья на понедельник неизвестные сломали памятник на набережной Феодосии. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Феодосии, скульптуре Петра Котляревского оторвали саблю и выбросили на пляж.

- Пока ничего точного сказать не можем, всю информацию передали в органы, - отмечают в пресс-службе. - Утром 23 августа у памятника, который не так давно стоит на городской набережной, отломали саблю.

В полиции уже изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы поймать злоумышленников. Отломанную часть скульптуры передали в отдел культуры администрации Феодосии. В ближайшее время ее планируют вернуть генералу.

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