У двух жителей Судака нашли 40 килограммов конопли

У двух крымчан стражи порядка обнаружили 40 килограмм конопли Фото: Архив "КП"

Двух жителей Судака признали виновными за культивирование и хранение конопли, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчины незаконно выращивали растения на территории заброшенных виноградников недалеко от села Веселое. Все 22 куста нарушители не забывали своевременно поливать, пропалывать и удобрять. Как уточнили в надзорных органах, срезали «урожай» не для продажи, а для личного употребления.

- В сентябре прошлого года во время оперативно-розыскных мероприятий крымчане были задержаны сотрудниками полиции. Общий вес изъятого наркотического средства «каннабис» составил более 43,5 килограмма, – говорится в сообщении.

Суд приговорил одного из фигурантов дела к пяти с половиной годам колонии общего режима, а второго – к пяти.

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