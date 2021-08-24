В Крыму проголосовать на выборах в Госдуму смогут пациенты ковидных госпиталей

Пациенты ковидных госпиталей в Крыму смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму Фото: Архив "КП"

Крымчане, которые сейчас проходят лечение в ковидных госпиталях, смогут принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Законодательно предусмотрен регламент и порядок проведения голосования.

- Граждане в период выборов могут находиться на лечении. Это не значит, что они не воспользуются своим правом. В Крыму пациенты смогут отдать свой голос на 37 спецучастках в медицинских учреждениях, – цитирует Крымская газета секретаря комиссии Общественной палаты РК по трудовым отношениям, социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Наталью Резниченко.

Она добавила, что в этом году свой избирательный участок получил новый медцентр имени Н. А. Семашко в Симферополе. Также именно Наталью Резниченко она отвечает за подбор общественных независимых наблюдателей на спецучастках.

- Когда мы подбираем независимых наблюдателей в медицинские учреждения, я предлагаю показать свою гражданскую позицию врачам, медсестрам, ординаторам. Это связано с тем, что у персонала больниц есть медицинские карты, они обследованы и безопасны для ослабленных болезнями пациентов, – отметила Резниченко.

Даже лежачие больные смогут отдать свой голос на выборах – общественные наблюдатели будут подносить ящик для голосования. Пациентов, находящихся в «красных» зонах, также не обойдут вниманием – члены комиссии в защитных костюмах зайдут в палаты и предложат заполнять бюллетень. Все документы ради безопасности пройдут санитарную обработку, как и спецодежда.

- Каждый человек в «красной» зоне сможет проголосовать. Никто не будет ущемлен, – цитирует СМИ Наталью Резниченко.

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