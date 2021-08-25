В Крыму ищут 33-летнего парня

Николай Белоусов. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Белоусов Николай Андреевич, 33 года (1987 года рождения), город Алушта, - сообщают поисковики, уточняя, что уже целую неделю, с 18 августа близкие и родные не знают, где он находится.

Приметы Николая Белоусова: 173 сантиметров рост, худощавый, карие глаза, короткие темно-русые волосы. К сожалению, в чем был одет пропавший неизвестно.

Всех, кто располагает информацией об исчезнувшем жителе Алушты, просят сообщить по телефонам.: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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