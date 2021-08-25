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Общество25 августа 2021 11:13

В Крыму 345 новых больных коронавирусом

Госпитализированы 246 пациентов
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За сутки в Крыму 345 новых больных

За сутки в Крыму 345 новых больных

Фото: "КП" Архив

В Крыму за сутки зарегистрировано 345 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 299 случаев выявлен при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. Госпитализированы 246 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 169 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 299 пациентов. Умерли 17.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4710 проб на COVID-19.

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