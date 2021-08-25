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Общество25 августа 2021 12:05

На Ай-Петри откроется новый туристический маршрут «Небесная тропа»

Длина моста составляет 360 метров
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Для того, чтобы пройти по мосту, не нужно иметь сильную физическую подготовку.

Для того, чтобы пройти по мосту, не нужно иметь сильную физическую подготовку.

С 28 августа на горе Ай-Петри открывается новый туристический маршрут «Небесная тропа», сообщил руководитель КРОО «Фрирайт» Анри Канунов.

Тропа длиной в 360 метров расположилась вдоль зубцов горы. Посетить ее можно будет всем желающим с 12.00 28 августа.

- Мы стараемся разнообразить досуг крымчан и гостей полуострова, предлагая альтернативу пляжному отдыху. «Небесная тропа» - это самый протяженный экстремальный маршрут в Крыму, который не имеет аналогов. Тропа не оставит равнодушными любителей острых ощущений и подарит незабываемые эмоции. К тому же, с тропы открываются фантастические виды на Большую Ялту, - отметил Анри Канунов.

Кроме того, для того, чтобы пройти по мосту, не нужно иметь сильную физическую подготовку.

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