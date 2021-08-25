Август стал рекордным по смертности от коронавируса в Крыму

Смертность от коронавируса увеличилась втрое Фото: Архив "КП"

Август стал рекордным по показателям смертности от коронавируса в Крыму: каждый пятый летальный случай зарегистрирован в последний месяц лета.

-Если взять показатели летальности за весь период наблюдения, то 20% случаев пришлось на последние четыре недели, - отметила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В целом уровень летальности остается высоким - 101 случай за неделю.

Летальный исход болезни фиксируется среди не привитых граждан и обратившихся за помощью позже двух суток.

Всего с начала периода наблюдений от коронавируса скончались 2 тысячи 108 пациентов.

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