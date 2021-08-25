Вирус гриппа впервые пришел в Крым летом

Иммунизация против коронавируса соединяется с вакцинацией от гриппа Фото: Архив "КП"

В Крыму впервые за многолетнее наблюдение за циркуляцией вирусных заболеваний вне эпидемического сезона выявлен вирус гриппа. Об этом на штабе по профилактике распространения коронавируса сообщила главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

- За последнюю неделю 20 выявлено случаев гриппа, и они лабораторно подтверждены, - отметила она. - Такой циркуляции у нас не было никогда, что является особенностью этого сезона.

В регионе доминирует штамм H3N2 — так называемый «гонконгский грипп», которые впервые был обнаружен в юго-восточной Азии пол века назад и стал причиной смерти 4 миллионов жителей. В связи с этим эпидемиологи настаивают на вакцинации против коронавируса и иммунизация против гриппа во избежание микса инфекций. К группам эпидемического риска относятся те, кто имеет максимальный контакт с населением и детьми.

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