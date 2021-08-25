В Крыму в запасе 100 тысяч доз вакцины вакцины от коронавируса

Для коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 900 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Крыму запас вакцины от коронавируса составляет 86 тысяч доз. Еще 16,8 тысяч поступят в регион в ближайшее время.

— Первым компонентом привито 463 тысяч 959 человек, - сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Обе аппликации сделали 414 тысяч 939 человек.

Всего в регион поставлено 549 тысяч 910 доз вакцины, из них 491 528 препарата «Спутник V».

Вакцинацию проводят в 127 пунктах, в т.ч. в мобильных прививочных кабинетах в торговых центрах и на набережных курортных городов.

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